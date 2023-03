Migranti, la ong Mediterranea torna in mare con il rapper Ghali a bordo

Una nuova Ong torna in mare per i salvataggi. Si tratta della Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans, pronta a prestare soccorso ai migranti che fanno rotta sull’Italia. Nuovo equipaggiamento per l’imbarcazione che sarà dotata di Bayna, un gommone donata in estate dal rapper Ghali.

L’imbarcazione verrà fissato con una gru e servirà a coadiuvare le operazioni in mare. Ghali farà parte dell’equipaggio nella prima missione della Mare Jonio, ferma da alcuni mesi per manutenzione e per sbrigare le pratiche burocratiche per l’installazione del nuovo mezzo di soccorso. Con il rapper, ci sarà anche l’attivista e capomissione di Mediterranea Luca Casarini.

Proprio per realizzare il fissaggio di Bayna, che deve il suo nome a un brano del rapper milanese, e ottenere i permessi necessari come il certificato di bandiera inserito previsto dal decreto di inizio gennaio del ministro Piantedosi, la messa in acqua della Mare Jonio è stata ritardata. Non c’è ancora una data definitiva per la partenza ma la squadra sarà in Sicilia il prossimo weekend per il training pre-missione.