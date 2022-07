Un video di ventitré secondi per documentare in quali condizioni versa l’hotspot di Lampedusa. Decine – ma forse centinaia – di bottiglie di plastica per terra, immondizia a ogni angolo, vaschette con avanzi di cibo di chissà quanti giorni fa. Il deputato del Partito Democratico Erasmo Palazzotto, che ha pubblicato su Twitter le immagini del centro d’accoglienza, ha denunciato anche la presenza di blatte che sono ovunque. I migranti “dormono sulla propria urina con servizi igienici implosi”, ha scritto nel post. In quel luogo oggi sono presenti “2100 persone”, ha scritto Palazzotto, tra cui “donne incinte e bambini a contatto con casi covid accertati”, quando il numero di posti disponibili è di 300. “Non si tratta di un’emergenza sbarchi, ma di una colpevole incapacità gestionale. E tutto ciò è disumano”, ha precisato Palazzotto.

Anche l’ex sindaca di Lampedusa e Linosa, Giusi Nicolini, ha postato su Twitter le immagini di adulti e bambini che dormono su materassi sporchi e in mezzo ai rifiuti. “Potrebbero essere foto della Libia, ma no è l’Italia”, ha scritto.