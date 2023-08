Migranti, due naufragi al largo di Lampedusa: oltre 30 dispersi

Due naufragi di migranti si sono verificati nelle ultime ore al largo di Lampedusa: il bilancio è di oltre 30 dispersi. La prima carretta del mare colata a picco aveva a bordo 48 migranti, 45 dei quali sono stati salvati: stando ai loro racconti, vi sarebbero 3 dispersi. Sul secondo natante c’erano invece 42 subsahariani, 14 dei quali recuperati: i dispersi in questo caso dovrebbero essere circa una trentina. Due le salme recuperate: quelle di una donna e di un bambino di un anno e mezzo.

La prima imbarcazione con 48 persone a bordo era partita da Sfax, in Tunisia: sarebbe colata a picco un paio d’ore prima rispetto a quando i militari della guardia costiera hanno intercettato, a circa 23 miglia a sud ovest di Lampedusa, le persone in mare. I superstiti hanno parlato di tre dispersi: una donna e due uomini. I 14 naufraghi della seconda imbarcazione, anch’essa salpata da Sfax giovedì scorso, hanno sostenuto di essere partiti in 42. All’appello mancherebbero dunque altre 28 persone.