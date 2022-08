Migranti, 70 approdati sulle coste del Salento. 80 dispersi a nord della Libia

Settanta migranti sono stati soccorsi ieri sera sulle coste di marina di Novaglie, nel sud del Salento, in Puglia. Si tratta di 8 donne, 20 minori e 42 uomini provenienti da Iran, Pakistan, Afghanistan, Kuwait, Bangladesh e Iraq: viaggiavano su una barca a vela che hanno abbandonato sulla spiaggia una volta approdati.

I volontari della Croce Rossa del comitato di Lecce, coordinati dalle sale operative di competenza, sono intervenuti lungo la litoranea a soccorrere e rifocillare i vari gruppi di migranti approdati in serata dopo una traversata rischiosa. Per una donna e un minore è stato necessario il ricovero in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Guardia di Finanza e una volante del commissariato di Taurisano, 118. Tutte le persone rintracciate sono state accompagnate al Don Tonino di Otranto

Nessuna notizia intanto del barcone con circa 80 persone a bordo partito da Sabrata, in Libia, che secondo la Ong Alarm Phone si troverebbe in difficoltà. Alarm Phone è stata contattato dal parente di uno dei migranti che si trovava a bordo dell’imbarcazione. “Dove sono? Le autorità ci dicono di non sapere nulla di questa barca. Siamo molto preoccupati perché il mare al largo della Libia è attualmente molto pericoloso a causa di tempeste e onde alte. Temiamo per le loro vite”, ha dichiarato la Ong a distanza di ore dall’allarme.