Omicidio Primavalle, parla il padre di Michelle Causo: “L’ha uccisa perché lei lo aveva rifiutato”

“L’ha uccisa perché lui ci ha provato ed è stato respinto”. Non ha dubbi su questo il padre di Michelle Causo, la 17enne uccisa e trovata all’interno di un carrello della spese a via Borgia nel quartiere Primavalle. Per il suo omicidio è stato arrestato un coetaneo della ragazza.

Sconvolto, in lacrime, il padre di Michelle Causo sfoga la sua disperazione con le telecamere di ‘Ore 14’ su Raidue. Il ragazzo accusato di omicidio, racconta l’uomo, “Era un amico, mia moglie l’ha conosciuto, veniva spesso. Lei non era incinta, non stavano insieme. Ma dico io se una ragazzina ti respinge gli fai questo?”.

“Lei è fidanzata da 2 anni, lei lo ha respinto è quello che mi hanno detto in Questura. Io so solo che mia figlia non c’è più. Come fai a non essere arrabbiato? Ti ammazzano tua figlia come un cane. Mia figlia faceva volontariato, questo è stato il ripagamento”.

È durato ore l’interrogatorio del 17enne, originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, arrestato con l’accusa di aver ucciso la coetanea Michelle Maria Causo, trovata cadavere mercoledì pomeriggio in un carrello della spesa di un supermercato accanto ad alcuni cassonetti in via Stefano Borgia, nel quartiere di Primavalle della periferia di Roma.

Secondo quanto si apprende, il confronto è “stato analitico e dettagliato” su quanto avvenuto nell’appartamento di via Dusmet, e ciò fa supporre che il ragazzo potrebbe avere fatto alcune ammissioni. Secondo una prima valutazione, la 17enne sarebbe stata colpita da almeno sei fendenti che il giovane avrebbe scagliato con un coltello da cucina.

È stata una scena da film horror quella che si è trovata davanti un testimone che ha notato un giovane trascinare per strada il carrello della spesa dal quale cadevano vistose gocce di sangue. Dopo la segnalazione fatta al centralino del 112 le forze dell’ordine sono giunte immediatamente scoprendo all’interno del carrello il corpo ormai senza vita della giovanissima vittima.