Murgia: “Intimidita da un poliziotto dopo le mie parole sulla divisa di Figliuolo”

“Sono stata intimidita da poliziotto dopo le mie parole sulla divisa di Figliuolo”: lo ha rivelato nel corso di una puntata di Otto e Mezzo, in onda su La7 nella serata di giovedì 29 aprile, la scrittrice Michele Murgia.

La Murgia, infatti, il 6 aprile scorso a proposito del generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, aveva dichiarato di sentirsi “spaventata” dal “linguaggio di guerra” utilizzato da Figliuolo, aggiungendo: “A me personalmente spaventa avere un commissario che gira con la divisa, non ne ho mai subìto il fascino. Non mi sento più al sicuro, ci spaventa di più”.

Ritornata sull’argomento nel corso della trasmissione condotta da Lilli Gruber, e pungolata dal giornalista Alessandro Sallusti, la Murgia ha quindi rivelato che dopo le sue parole “la sottosegretaria alla Difesa della Lega emettesse una nota formale in cui mi indicava a tutte le forze armate come una nemica, come una persona che li aveva offesi nell’onore in tutti i corpi d’arma, cosa che io non ho fatto”.

“Il risultato è stato che quando io ho preso un treno e mi hanno fatto il controllo per l’autocertificazione un poliziotto in servizio mi ha detto: ‘Signora lei ha paura della mia divisa?’. Gli ho detto: ‘Fino a 10 secondi fa non ne avevo’. E lui mi ha risposto: ‘Vada che è meglio'”.

“Un poliziotto in servizio può fermare una cittadina che sta salendo su un treno, è una cosa che dovrebbe succedere secondo lei? ha chiesto alla Murgia ad Alessandro Sallusti.

“Il poliziotto doveva controllarmi l’autocertificazione e basta, non doveva chiedermi se la sua divisa mi faceva paura o meno” ha concluso la scrittrice.

Leggi anche: 1. Michela Murgia distrugge Salvini in diretta tv: “Muso unto di porchetta” | VIDEO / 2. Michela Murgia accusa un carabiniere: “Ho rischiato una multa per un po’ di normalità”