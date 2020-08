L’11 agosto al Sottovento si cantava “Roma Capoccia”

Erano i primi di agosto e al Sottovento di Porto Rotondo si cantava “Roma Capoccia”. A testimoniarlo un video che, secondo quanto riportato da Repubblica, è stato condiviso sui social l’11 agosto da Johnny Micalusi, il cosiddetto “re del pesce di Roma” e titolare del noto ristorante Assunta Madre, che quest’estate ha spostato il brand in Sardegna. Il quotidiano riporta che a commento del post il ristoratore scriveva: “Menomale che c’è il Coronavirus”. Ora però non è più possibile rintracciare il filmato sulle pagine social dell’uomo o del locale, che ha chiuso i battenti questa settimana dopo che al suo gestore è stato diagnosticato il Covid. Micalusi è risultato positivo mercoledì 26 agosto ed è ora ricoverato in Ospedale a Sassari. In un’intervista al Messaggero, il fratello ha raccontato che il ristoratore romano è sempre stato attento al rispetto delle norme anti Covid, e di aver deciso di “fuggire” dalla Sardegna perché troppo difficile rispettarle. Ma prima di farlo è stato ricoverato. Intanto cresce la preoccupazione per i moltissimi vip che hanno frequentato il noto locale, da Sinisa Mihajlovic (già risultato positivo al Coronavirus) a Zlatan Ibrahimovic, da Diletta Leotta a Paolo Bonolis.

