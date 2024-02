Alcuni giorni di bel tempo e temperature sopra la media, prima del ritorno del freddo invernale. Questo primo weekend di febbraio è all’insegna del caldo anomalo, con circa 8-10°C in più da Nord a Sud rispetto alle medie del periodo. Le temperature continueranno a salire nei prossimi giorni, raggiungendo il picco martedì. In Sicilia si toccheranno i 25 gradi, per un anticipo di primavera.

Questa condizione di bel tempo durerà fino all’8 febbraio. Poi le cose cambieranno. Da venerdì 9 infatti arriveranno precipitazioni un po’ ovunque. E gradualmente tornerà anche il freddo. In sintesi, ancora 6 giorni di primavera poi riecco l’inverno. I prossimi giorni dunque potrebbero essere gli ultimi del vasto anticiclone africano che da tempo si è stazionato sul Mediterraneo centro-orientale e dal weekend di sabato 10 e domenica 11 febbraio assisteremo a un ribaltamento radicale delle condizioni.

Nella settimana dal 12 al 18 febbraio, infatti, prevarrà su tutta l’Italia una marcata anomalia depressionaria che porterà piogge e temporali diffusi, decisamente intensi al centro e al sud. Come conseguenza anche le temperature si abbasseranno notevolmente, riallineandosi alle medie più consone al periodo su quasi tutta l’Italia, a parte Puglia, Calabria e Sicilia dove rimarranno leggermente più miti.