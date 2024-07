Le previsioni meteo per il weekend

Ci apprestiamo a vivere il weekend più caldo dell’anno: è quanto rivela Il Meteo.it nelle sue previsioni. Sabato 12 e Domenica 13 luglio, infatti, saranno caratterizzati da un clima estremamente caldo, talvolta quasi soffocante. Tuttavia, potrebbe esserci ancora il rischio di qualche pioggia.

Questo è dovuto al passaggio di un fronte temporalesco che tra la sera di Venerdì 11 e le prime ore di Sabato 12 attraverserà le regioni settentrionali d’Italia, promettendo fenomeni atmosferici anche di notevole intensità.

La fase di instabilità sarà però breve. Già nel corso di Sabato 12 luglio, infatti, il meteo cambierà nuovamente, lasciando solo qualche residuo del fronte temporalesco sulle Alpi, che si assorbirà rapidamente. Il sole tornerà a splendere sul resto del Paese, in un contesto sempre molto caldo.

Dal punto di vista delle temperature, salvo un temporaneo calo al Centro-Nord, i valori saranno ben al di sopra delle medie stagionali.

Arriviamo così a Domenica 13 luglio, che si prospetta più stabile anche per il Nord, ma soprattutto caldissima. L’alta pressione africana garantirà condizioni di assoluta tranquillità atmosferica e cieli sereni su tutto il Paese, una situazione che non si verificava da tempo. In questa prima parte dell’estate, infatti, le regioni settentrionali sono state spesso interessate da perturbazioni temporalesche che hanno reso il clima più dinamico rispetto al resto del Paese.

Questa configurazione meteorologica conferma le previsioni dei giorni scorsi, che indicano una persistenza dell’anticiclone africano anche per gran parte della prossima settimana, con ulteriori picchi di caldo attesi tra Mercoledì 16 e Venerdì 18 luglio.