Addio al caldo anomalo, in arrivo freddo e neve in tutta Italia: ecco che cosa dicono le previsioni meteo

Meteo, in arrivo freddo e neve in tutta Italia: le previsioni

Questo weekend è previsto un rischio elevato di forti temporali in mare aperto e lungo le coste, a causa delle elevate temperature del Mar Mediterraneo. È quanto segnala Il Meteo a La Repubblica, secondo cui il calore anomalo delle acque mediterranee in pieno autunno sta favorendo l’evaporazione, contribuendo alla formazione di temporali intensi, specialmente tra Sicilia, Sardegna e Baleari.

Il riscaldamento globale, che potrebbe rendere il 2024 l’anno più caldo della storia, ha innalzato le temperature degli oceani e del Mediterraneo a livelli estremi, con effetti che si fanno sentire anche in queste giornate autunnali. Questo calore accumulato alimenta fenomeni temporaleschi, specialmente nel Mar Tirreno, attorno alle Baleari e nello Stretto di Sicilia, con il rischio di nubifragi sulle coste vicine.

Per venerdì 8 novembre, si prevede ancora la possibilità di temporali su Sicilia, Sardegna e lungo tutte le coste tirreniche, comprese le isole. Sabato e domenica la situazione rimarrà simile, con instabilità diffusa sul Tirreno e precipitazioni anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, oltre che sulle coste del Sud Italia. Al Nord continueranno a presentarsi diffuse nebbie, ma tutto cambierà a partire dalla settimana prossima.

Lunedì 11 novembre, l’inverno farà il suo ingresso in anticipo con l’“Inverno di San Martino”, in cui lo zero termico scenderà rapidamente dai 3.000 metri attuali fino a circa 800 metri nel Nord-Ovest.

Tra martedì e mercoledì, l’Inverno di San Martino potrebbe portare nevicate fino a basse quote collinari, con possibilità di temporali di neve nelle regioni settentrionali. Questo fenomeno, caratterizzato da nevicate intense accompagnate da fulmini, potrebbe far scendere ulteriormente la quota neve. Sono quindi attese nevicate a bassa quota e piogge gelate in pianura, segnando un brusco cambiamento rispetto al clima mite degli ultimi giorni.