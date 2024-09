Previsioni meteo: in arrivo piogge e temperature in picchiata

Si avvicina la perturbazione che metterà fine all’Estate africana del 2024 in tutta Italia: secondo le previsioni meteo, infatti, una massa di aria fredda polare marittima si è staccata dalla Groenlandia ed è ora inserita nel flusso perturbato che si muove verso l’Europa mediterranea.

Questo significa che, nei prossimi due giorni, un lungo percorso di maltempo dalla Groenlandia ai Pirenei causerà un peggioramento delle condizioni anche sull’Italia, con temporali più frequenti e un leggero calo delle temperature, soprattutto al Nord. Questo, secondo le rilevazioni de Il Meteo raccolte da La Repubblica, sarà solo un primo segnale prima della vera e propria “Burrasca di fine Estate”, prevista per giovedì 5 settembre, con condizioni instabili che potrebbero persistere almeno fino al 12 settembre.

La “Burrasca di fine Estate” si manifesterà in più fasi. Nelle prossime ore, si avvertiranno ancora gli effetti residui del caldo africano, con temperature elevate che raggiungeranno i 35-37°C in Sicilia e Sardegna (anche a Catania e Siracusa). Alcune aree del Centro vedranno temperature fino a 33-34°C, come Firenze, Terni e Roma, mentre al Nord, Milano toccherà i 30°C e Torino non supererà i 26°C. Sono previsti temporali sparsi, più probabili al mattino al Sud e in Sardegna, per poi estendersi alle Alpi, agli Appennini e al Piemonte, in un contesto gradualmente meno caldo.

A partire da mercoledì, con l’avvicinarsi della “Burrasca di fine Estate”, si intensificheranno i temporali al Centro-Nord. Dal 5 settembre, le condizioni cambieranno drasticamente. Giovedì 5, la perturbazione groenlandese, dopo aver attraversato l’Europa occidentale, raggiungerà l’Italia con forza: l’incontro tra l’aria polare marittima e le calde acque del Mediterraneo causerà fenomeni intensi, inizialmente al Nord e in Sardegna, per poi spostarsi rapidamente sulle regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria.

Le precipitazioni inizieranno al Nord-Ovest, con un calo delle temperature, estendendosi successivamente verso Sud-Est. Tuttavia, l’evoluzione di questa “Burrasca di fine Estate” è ancora incerta: tra venerdì e sabato pomeriggio potrebbe verificarsi una fase più asciutta e soleggiata. Da sabato sera, nuovi temporali violenti potrebbero colpire gran parte del Centro-Nord, se le previsioni verranno confermate.

Se il “Ciclone di Fine Estate” seguisse la traiettoria prevista dai modelli meteorologici, potremmo assistere a un drastico calo delle temperature di 15°C nell’arco di una settimana. A Milano, ad esempio, si potrebbe passare da una domenica con temperature eccezionalmente calde (il primo settembre con 34°C, un nuovo record mensile) a una domenica con clima autunnale, con massime che non superano i 21°C. È dunque importante prestare attenzione agli sbalzi termici e, soprattutto, ai pericolosi temporali che potrebbero segnare la fine violenta di questa eccezionale Estate africana del 2024.