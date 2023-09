Meteo, l’estate non molla: caldo afoso fino a metà settimana

Che tempo farà nella settimana che sta per iniziare? Il caldo sembra non dare tregua, con buona pace di chi attende con ansia l’arrivo dell’autunno. Le temperature saranno ancora afose, simili a quelle del mese di luglio, almeno fino a mercoledì. Un primo calo significativo arriverà dal prossimo weekend. L’anticiclone Caronte è infatti pronto a dispensare sole e caldo, almeno per qualche giorno.

Tra lunedì 11 e fino a mercoledì 13, su tutta Italia ci saranno temperature elevate e condizioni meteorologiche stabili. Il termometro segnerà punte sopra i 33-34°C, soprattutto in Val Padana, sulle zone interne delle due Isole maggiori e su parte del Centro. Medie ben al di sopra del periodo. Da mercoledì 13 si noteranno i primi segnali di affaticamento da parte di Caronte per effetto di un flusso atlantico sempre più incalzante e in fase di graduale abbassamento. Sui comparti alpini e prealpini si potranno sviluppare i primi temporali specie nelle ore più calde della giornata.

Ci sarà dunque maggiore instabilità, specie al Nord, con la possibilità di qualche temporale relegato principalmente ai rilievi, ma in possibile sconfinamento ai comparti più occidentali della Valle Padana. Al Centro-Sud il clima rimarrà estivo per tutta la settimana, segno che l’autunno è ancora lontano. Solo dal weekend del 16-17 si intravede un più deciso affondo del flusso fresco ed instabile atlantico.