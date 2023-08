Meteo: dal Weekend nuova ondata di Caldo Africano. Arriva il “Cammello”

Dopo pochi giorni dalla fine di luglio, mese più caldo della storia, le temperature si mitigano: localmente, la notte, i valori sono quasi autunnali. L’anticiclone subtropicale, il temuto anticiclone africano anche detto il ‘Cammello’, sta ancora lontano, ad Ovest, sulla Spagna: il Cammello sta portando l’isoterma dei 30°C a 850 hPa su quelle zone. 30°C a 850 hPa è un dato meteorologico straordinario, significa avere 30 gradi a circa 1550 metri: con il gradiente termico, che fa aumentare le temperature scendendo di quota di circa 1 grado ogni 100 metri, tale valore può corrispondere a più di 45 gradi in pianura al livello del mare. E infatti, da sabato scorso, specie in Andalusia siamo fissi oltre i 40 gradi, con picchi di 45°C anche a Siviglia, e la previsione indica temperature in ulteriore aumento almeno fino a venerdì.Il caldo spagnolo arriverà anche in Italia? Purtroppo sì, anche se non dovrebbe essere così intenso come in Spagna.

La proiezione indica la possibilita che la prossima settimana sia oltre la media di 7-8 gradi e che l’anticiclone africano resti sull’Italia almeno fino al 20 agosto.

Tempo più stabile nella giornata di giovedì con sole su tutta la Penisola, un’eventuale variabilità soprattutto diurna potrà ancora interessare le Alpi e le Prealpi orientali ma con fenomeni isolati e poco significativi. Le temperature saranno ancora entro le medie del periodo pur se in leggero aumento.

Anche la giornata di venerdì sarà pienamente soleggiata se si eccettuerà qualche innocuo annuvolamento diurno su Alpi e Appennino che potrà associarsi sull’Appennino centrale a qualche isolato temporale di calore. Le temperature saranno poco variate e generalmente entro le medie.

Sabato invece inizieremo a risentire dell’aria più calda e umida relativa all’avvicinamento dell’anticiclone africano e nel contempo di qualche coda di perturbazione atlantica. Per questo motivo è atteso qualche temporale pomeridiano o serale sulla cerchia alpina e un generale aumento delle temperature che potranno risultare anche sopra media, aumenterà anche l’afa.

Domenica stesso tipo di situazione con qualche temporale diurno sui settori alpini ma caldo in intensificazione con massime pressoché ovunque sopra media anche se non di molto.