Meteo, arriva l’irruzione artica: freddo e gelo e neve a bassa quota. Le previsioni per la settimana

Il rientro al lavoro dopo le vacanze natalizie sarà all’insegna del gelo. Freddo e neve (anche a bassa quota) per colpa dell’irruzione di aria artica. Saranno giorni di gelo in Italia da lunedì e per tutta la settimana. Il freddo riguarderà soprattutto il Nord e le regioni adriatiche, più mite quello su regioni tirreniche e Sicilia e Sardegna, dove è possibile anche un rialzo delle temperature a partire da mercoledì. Ma tra venerdì e il weekend un nuovo impulso artico punterà l’Italia ma la sua traiettoria è ancora abbastanza controversa.

Nella giornata di oggi, lunedì 8 gennaio, sul Centro-Sud e sulla Sicilia si avranno le ultime piogge come ultimi strascichi del ciclone dell’Epifania che si allontanerà verso Sud-Est nell’inizio della prossima settimana. Il ciclone riuscirà a richiamare correnti d’aria gelida dal Nord Europa con venti di Bora e Grecale che colpirà le regioni settentrionali.

Di conseguenza avremo una diminuzione considerevole delle temperature che andranno sotto alle medie del periodo. Probabilmente l’arrivo del freddo sarà percepito maggiormente dal fatto che veniamo da un periodo piuttosto mite per essere in inverno. E’ confermato che l’atmosfera continuerà ad essere instabile e sarà possibile avere precipitazioni a più riprese.

Tra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio sarà possibile assistere nevicate fino in pianura soprattutto su Piemonte, sulle zone occidentali della Lombardia e sull’interno della Liguria. Probabili temporali e forti venti colpiranno le regioni tirreniche del Centro-Sud. Sarà possibile vedere fiocchi di neve sugli Appennini oltre i 1300/1400 metri di altitudine trasformati in bufere grazie ai venti intensi.