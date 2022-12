Mestre, tragedia alla vigilia di Natale: morti due 25enni in un incidente

Tragedia a Mestre, dove due 25enni sono morti in un incidente stradale all’alba. I due stavano tornando con altri amici da una festa, quando l’auto in cui si trovavano si è schiantata contro un muro, poco dopo le 5 della vigilia di Natale.

Alla guida un coetaneo delle due vittime, che ha perso il controlo della Renault Clio all’altezza del sovrappasso pedonale su via della Libertà. Con lui si trovava anche una ragazza, sempre di 25 anni, fidanzata di una delle due vittime. Entrambi sono rimasti feriti in maniera non grave.

Uno dei passeggeri è stato estratto dai soccorritori, che erano riusciti a stabilizzarlo prima che perdesse la vita. L’altro giovane era invece morto sul colpo. Quando il conducente ha saputo della morte dei due amici, si è messo a correre in strada. La polizia stradale lo ha dovuto fermare e immobilizzare.

Gli inquirenti sono ora in attesa dell’esito delle analisi a cui è stato sottoposto il giovane, per verificare se avesse assunto alcol o stupefacenti.