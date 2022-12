Messina, la macabra scoperta: trovati resti umani lungo il torrente Agrò

A Casalvecchio Siculo, in provincia di Messina, alcuni escursionisti hanno fatto una scoperta macabra.

Durante la loro passeggiata in mezzo alla natura avrebbero infatti trovto resti umani. Il ritrovamento è stato fatto lungo il torrente Agrò. Gli escursionisti hanno notato delle ossa umane e brandelli di vestiti.

Sul posto, dopo essere stati allertati, sono arrivati i carabinieri della stazione di S. Alessio. I militari dell’Arma si sono subito messi al lavoro per cercare di dare un’identità ai resti.

Ma non è facile. Lo stato delle ossa fanno pensare che la persona possa essere morta diversi anni fa. Gli inquirenti hanno ipotizzato che potesse trattarsi di una salma riesumata. Ma non ci sono state denunce in tal senso.

Su disposizione della Procura, i resti sono stati trasferiti al Policlinico di Messina per essere esaminati. Il Ris è già al lavoro per tentare di risalire alle cause del decesso, un dettaglio fondamentale per venire a capo dell’enigma e tentare di dare un’identità ai resti.

Un’altra pista battuta in un primo momento è che potessero appartenere a persone scomparse nella zona. Ma neppure in questo caso risultano segnalazioni.