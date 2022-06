Mery Liviero, l’ex concorrente di Masterchef denuncia: “Rubate le mie foto hot su OnlyFans”

Mery Liviero, l’ex concorrente di Masterchef denuncia: “Rubate le mie foto”

Brutta disavventura per l’ex concorrente di Masterchef Mery Liviero: le foto intime dell’aspirante cuoca pubblicate sul suo profilo OnlyFans, infatti, sono state rubate e fatte circolare su Telegram.

A denunciare l’accaduto è stata la stessa Liviero, che ha confermato sui social di aver sporto denuncia per “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.

“Stamattina ho saputo da un follower su Instagram che è stato creato un altro canale Telegram con le mie foto, rinnovo la frase che ripeto sempre – ha scritto l’ex concorrente di Masterchef – se rubi e posti il mio materiale privato ti trovo e ti denuncio. Il materiale condiviso e pubblicato sul mio profilo non è divulgabile o vendibile, compreso soprattutto quelli in forma privata e personalizzata. Eventuale divulgazione di materiali e contenuti al di fuori di questo portale verrà citato in giudizio in tribunale”.

Ex personal trailer, dopo l’esperienza nello show culinario, Mery Liviero ha deciso di aprire un profilo OnlyFans e posare per scatti hot al fine di aumentare le sue entrate finanziarie per produrre un canale Youtube dove pubblicare le sue ricette.

Oltre all’attività di modella, l’ex concorrente di Masterchef lavora come responsabile di una ravioleria in zona Cinecittà, quartiere nella zona Sud di Roma.