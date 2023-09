“Meningite scambiata per mal di testa e di schiena”: la perizia su Valeria Fioravanti, morta a 27 anni

Una meningite scambiata prima per un mal di testa e poi un mal di schiena. A ricevere le diagnosi sbagliate la 27enne Valeria Fioravanti, morta il 10 gennaio scorso dopo aver visitato quattro ospedali diversi. Otto mesi dopo, la consulenza medico legale è arrivata a una conclusione netta, secondo quanto riporta La Repubblica, quella che i medici non eseguirono per tempo gli esami specifici nonostante il quadro clinico indicasse che la paziente fosse affetta da meningite.

I tre sanitari che la visitarono rischiano adesso di andare a processo con l’accusa di omicidio colposo. La vicenda è iniziata il 25 dicembre 2022, con una visita al Campus Biomedico per un foruncolo infiammato, rimosso da un chirurgo con due punti di sutura. Quattro giorni dopo la 27enne si era rivolta Casilino perché si sentiva male: “intensa cefalea, non risponde a tachipirina, vertigini da due giorni associate a cervicalgia”, aveva scritto il medico.

Per alleviare il mal di testa le era stato prescritta una terapia a base di toradol con l’indicazione di fare una visita presso un centro che tratta cefalee. Il 30 dicembre, la ragazza era tornata al Casilino, dove aveva ricevuto indicazioni su come trattare le ferite. Le sue condizioni però non erano migliorate e il 4 gennaio aveva deciso di rivolgersi al pronto soccorso del San Giovanni Addolorata, spiegando di avere dolore in tutto il corpo e in particolare sulla nuca. Dopo una una tac lombo sacrale i medici le avevano diagnosticano una sospetta lombosciatalgia, somministrandole altro toradol.

Dopo due giorni, le condizioni erano ancora peggiorate, spingendo la paziente a rivolgersi di nuovo al San Giovanni. Qui era stata sottoposta a una tac celebrale, che aveva portato alla diagnosi di meningite acuta in fase conclamata. Dopo il ricovero in terapia intensiva, il 7 gennaio è stata portata in coma al Gemelli, dove Valeria Fioravanti si è poi spenta il 10 gennaio.