Meningite, 17enne ricoverato: iniziata la procedura per dichiarare la morte cerebrale

Iniziata questa mattina, 28 febbraio, l’osservazione per dichiarare la morte cerebrale del 17enne di Tezze sul Brenta (Vicenza) colpito da meningite da meningicocco di tipo B. Troppo gravi si sono rivelate le conseguenze dell’infezione. Il ragazzo era ricoverato in rianimazione in gravissime condizioni all’ospedale di Bassano del Grappa da quando era arrivato con sintomi gravi tra sabato e domenica. Fino all’ultimo si è sperato potesse farcela fino alla tragica notizia di oggi. Per il 17enne di Tezze sul Brenta in mattinata si è capito che non vi erano più speranze ed è stata avviata la procedura di osservazione per dichiarare la morte cerebrale del ragazzo poche ore dopo. “La malattia si è dimostrata davvero molto aggressiva” ha spiegato il direttore sanitario dell’ospedale vicentino.

L’Ulss 7 Pedemontana ha avviato il tracciamento di tutti i contatti avuti dal ragazzo negli ultimi 10 giorni, tra cui i compagni di squadra con cui si era allenato e gli avversari, incontrati in una partita disputata dei giorni scorsi.

Sono 265 le persone attualmente in profilassi.