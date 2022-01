Meloni positiva al Covid a Natale. Negativa alla ripresa delle attività

Durante le feste natalizie anche Giorgia Meloni ha avuto il Covid, a riportarlo è l’Adnkronos. La leader di Fratelli d’Italia avrebbe avuto soltanto qualche linea di febbre e nessuna complicazione. Si sarebbe negativizzata alla ripresa dell’attività parlamentare.

Nella puntata di Porta a Porta andata in onda ieri sera, Meloni ha detto: “Sarebbe intollerabile” non far votare i Grandi elettori positivi al Covid o in quarantena dopo un contatto. E ha aggiunto che si tratta di “un problema di volontà politica, pretendiamo che venga garantito il diritto costituzionale per la presidenza della Repubblica. Ci sono mille modi per farlo, si può fare nel Parlamento con una sala dedicata e isolata da altre o ad esempio per chi viene dalle isole si può organizzare altre forme di trasporto”.