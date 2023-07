“Meloni fascista e razzista”. Il cantante dei Placebo contesta la premier: segnalato alla Procura

Contesta Giorgia Meloni e viene segnalato alla procura. Il cantante dei Placebo Brian Molko si è scagliato contro la presidente del Consiglio durante un concerto tenuto ieri sera allo Stupinigi Sonik Park. “Giorgia Meloni eh”, ha detto intorno alle 22.15. “Pezzo di merda, fascista, razzista”, ha proseguito il cantante della celebre band britannica, per poi scandire: “Vaf-fan-cu-lo!”

During the Stupinigi Sonic Park, the Placebo lead singer Brian Molko calls PM Giorgia Meloni 'racist, fascist', concluding 'fuck you'.

July 11, 2023 pic.twitter.com/eqmJLcH4Qp

— Crazy Ass Moments in Italian Politics 🇮🇹 (@CrazyItalianPol) July 12, 2023