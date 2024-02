Maxi tamponamento per la nebbia sull’A1: decine di mezzi coinvolti e almeno 25 feriti

Almeno 25 persone sono rimaste ferite in un maxi-incidente che ha bloccato l’A1. A causa della nebbia, stamattina si sono verificati almeno tre tamponamenti tra Fiorenzuola D’Arda e Parma, in direzione Bologna. Decine i mezzi coinvolti mentre due persone sono state trasportate d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma in codice 3 (gravità massima). Altre sei sono in codice 2 (gravità media), mentre gli altri hanno riportato ferite di entità lieve.

Il tratto tra Piacenza e Parma in direzione Bologna è rimasto chiuso dalle 9 alle 12, quando sono stati recuperati dai soccorritori i mezzi coinvolti nell’incidente principale. Poco prima delle 12 è anche tornato alla normalità il traffico in direzione Milano, dove si erano formate code per curiosi.

L’allarme è scattato poco dopo le 8 di oggi, lunedì 19 febbraio. Visto l’alto numero dei feriti e dei veicoli coinvolti, è scattata la procedura di maxi emergenza. Il 118 ha inviato sul posto diversi mezzi di soccorso sia da Piacenza che da Fidenza, oltre all’elisoccorso da Parma. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Piacenza e Fiorenzuola D’Arda e Parma e numerose pattuglie della polizia stradale da Piacenza, Milano e Parma. I soccorritori del 118, della Croce Rossa e dell’Anpas sono stati costretti a percorrere tratti a piedi e scavalcare il guardrail per raggiungere gli automobilisti.