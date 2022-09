Abano Terme, 30enne accoltellato a morte: confessa la fidanzata

E’ stata la fidanzata ad accoltellare Mattia Caruso, il trentunenne ritrovato senza vita su una strada di Abano Terme lunedì. La coppia era uscita in un ristorante sul bordo del lago e al ritorno lei lo avrebbe accoltellato al cuore alla fine di una lite furibonda, come ha confessato agli investigatori. La vittima si era messa al volante della sua auto per allontanarsi, nonostante fosse già stata ferita mortalmente.

La donna ha confessato quando il pm Roberto Piccione l’ha messa di fronte all’ incoerenza della sue versione dei fatti. Secondo il suo racconto, un uomo mascherato avrebbe accoltellato Mattia Caruso nel parcheggio del locale e si sarebbe poi defilato, ma non è stata rinvenuta nessuna traccia di sangue sul luogo.