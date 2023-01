Le immagini dell’arresto di Matteo Messina Denaro | VIDEO

Matteo Messina Denaro viene prelevato dalla clinica dove si trovava per alcuni accertamenti e caricato su un furgone per essere trasportato in questura: sono le prime immagini dell’arresto del superboss mafioso catturato nella mattinata di oggi, lunedì 16 gennaio 2023, in un blitz coordinato dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido ed eseguito dai carabinieri del Ros con la collaborazione degli uomini del del Gis e dei comandi territoriali.

Secondo le prime informazioni trapelate, confermate successivamente dal comandante del Ros dei carabinieri Pasquale Angelosanto, Matteo Messina Denaro è stato arrestato in un bar situato nei pressi della clinica Maddalena, nel pieno centro di Palermo, dove si era recato per “per sottoporsi a terapie”.

Il suo nome era in cima alla lista del Viminale dei ricercati di mafia, nel tempo si era costruito una rete di protezione che gli ha permesso di restare all’ombra per lungo tempo.

Tra questi il fratello Salvatore, anche lui arrestato, e la sorella Patrizia, catturata tempo fa. Erede del padre Francesco, morto da boss latitante, Matteo Messina Denaro ha preso in consegna la gestione di Cosa Nostra, mettendo le mani su appalti e profitti illeciti.