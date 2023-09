Matteo Messina Denaro si aggrava: terapia del dolore in ospedale

Si aggravano le condizioni di Matteo Messina Denaro, ricoverato da oltre un mese nell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. L’intervento chirurgico per una occlusione intestinale subito l’8 agosto scorso è perfettamente riuscito, ma a preoccupare al momento i medici del San Salvatore è il tumore al colon, in uno stadio avanzato, che ha fatto peggiorare le condizioni generali dell’ex superlatitante.

Per questo da una settimana Messina Denaro si trova nella cella del reparto per detenuti. Nelle settimane precedenti, il capomafia era ricoverato in terapia intensiva. Secondo quanto riporta l’Ansa, viene sottoposto alla terapia del dolore e alla nutrizione parentelare per il sostegno fisico.

Prima del ricovero, Messina Denaro era detenuto nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila dal 17 gennaio scorso, il giorno successivo al suo arresto, sottoposto al regime del 41 bis. In questi giorni avrebbe ricevuto le visite di alcuni parenti stretti. Secondo alcune fonti, è cosciente.

Potrebbe restare in ospedale a lungo innanzitutto perché, secondo quanto riportato, le condizioni non sono al momento compatibili con la detenzione in carcere e anche perché nell’istituto di pena non è presente una struttura sanitaria adeguata.