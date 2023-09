Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile. Le sue condizioni di salute sono peggiorate negli ultimi giorni. Il boss, ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale de L’Aquila, è dunque dichiarato in coma irreversibile. In serata i medici sospenderanno l’alimentazione.

Il capomafia è stato arrestato il 16 gennaio scorso nella clinica privata “La Maddalena”, a Palermo, dove andava sotto falso nome per sottoporsi alla chemioterapia contro il tumore dal quale è affetto e che lo ha portato adesso in fin di vita.

Dopo il peggioramento delle sue condizioni, nelle scorse settimane Messina Denaro è stato trasferito dal carcere dell’Aquila, dove era detenuto dal giorno dell’arresto, al reparto detenuti dell’ospedale della stessa città.