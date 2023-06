Si sposa e sceglie il McDonald’s al posto del catering: “Piace a tutti, non volevamo fare qualcosa di tradizionale”

Al suo matrimonio ha scelto di servire hamburger, patatine e pollo fritto di McDonald’s. “Era il modo più azzeccato per concludere il giorno più bello della mia vita”, ha detto Izzy Barreto, 32enne di Toronto che ha raccontato su TikTok la sua singolare scelta. “Volevamo fare qualcosa che non fosse super tradizionale”, ha spiegato, secondo quanto riporta il tabloid Mirror.

“A tutti piace il McDonald’s dopo una notte di alcool e divertimento, sapevamo che i nostri ospiti avrebbero apprezzato. Il nostro catering ci ha offerto un servizio fino a tarda notte, ma noi abbiamo rifiutato. Volevamo concludere con qualcosa di divertente”. La coppia ha quindi ordinato 100 doppi cheeseburger, 100 pezzi di Junior Chicken e 150 patatine fritte alla nota catena di fast-food: totale 1000 dollari canadesi, equivalenti a 700 euro. “Non ci siamo attenuti molto alle tradizioni. Ad esempio, non avevamo una torta nuziale, non siamo grandi amanti delle torte, quindi avevamo un tagliere di formaggi”, ha detto Izzy.

Su TikTok, non tutti hanno gradito. “Fossi stato un vostro invitato non vi avrei più rivolto la parola”, ha detto un utente. “Siete gli sposi più tirchi che conosca”, un altro commento. Altri hanno invece apprezzato la scelta insolita: “se al mio matrimonio non ci fossero hamburger non lo vorrei fare”.