“Matrimonio gay funerale d’Italia”, condannato ex leader di Forza Nuova

L’ex responsabile di Forza Nuova Romagna Mirco Ottaviani è stato condannato per diffamazione dal tribunale di Forlì per la vicenda dei manifesti funebri che insultavano la prima coppia gay ad aver celebrato un’unione civile a Cesena. “Matrimonio gay funerale d’Italia“, recitavano i manifesti affissi nel 2016 per le strade del comune romagnolo, riportando anche i nomi dei due sposi, Manuel e Marco.

Il processo è nato a seguito dell’esposto dell’associazione Arcigay dopo il finto funerale che i militanti di Forza Nuova avevano organizzato contro l’unione civile. Ottaviani è stato anche condannato al pagamento di 1.000 euro di multa, di 1500 euro di danni alla parte civile Arcigay Rimini e al pagamento delle spese legali all’avvocato Christian Guidi del foro di Rimini che per conto di Arcigay Rimini ha curato la costituzione di parte civile.

“Questi soldi saranno usati per campagne di sensibilizzazione e per finanziare il prossimo Summer Pride”, ha reso noto l’associazione. “Ricorreremo in appello, continueremo in questa battaglia”, ha replicato Mirco Ottaviani all’agenzia di stampa Agi.

