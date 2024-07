Matera, due vigili del fuoco muoiono mentre spengono un incendio

Due vigili del fuoco sono morti mentre tentavano di spegnere un incendio nel Comune di Nova Siri, fra contrada Salice e contrada Cozzuolo, in provincia di Matera. Avevano entrambi 45 anni ed erano entrambi di Matera.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 luglio. “Volevano salvare una famiglia, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Ma sono caduti in un dirupo e sono stati avvolti dal fuoco. Si sono comportati da eroi”, ha raccontato il sindaco di Nova Siri, Antonello Mele.

Da accertare la dinamica dell’accaduto, ma sembra che i due pompieri siano caduti in un dirupo e siano stati avvolti dalle fiamme mentre stavano raggiungendo l’abitazione.

“Sono profondamente addolorato per i due vigili del fuoco deceduti durante le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo a Matera”, dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Sono vicino alle loro famiglie e ai colleghi per la gravissima tragedia che colpisce tutto il Corpo nazionale” ha aggiunto il titolare del Viminale ricordando “il coraggio e lo spirito di servizio che mostrano i Vigili del fuoco in ogni scenario emergenziale per soccorrere e mettere in sicurezza le nostre comunità, mettendo in pericolo la loro incolumità”.

⚫️ MATERA, MORTI DUE VIGILI DEL FUOCO IN UN INCENDIO DI VEGETAZIONE Questo pomeriggio, durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione a Nova Siri, contrada Cozzuolo, due #vigilidelfuoco hanno perso la vita. Da accertare la dinamica dell’evento #17luglio — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 17, 2024

