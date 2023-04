Grave lutto per Ambrosini: è morta la mamma Paola

Grave lutto per Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan e opinionista per Dazn. La mamma Paola Valentini, a cui era legatissimo, è morta ieri – sabato 8 aprile 2023 – a Pesaro: i funerali, scrive il Corriere Adriatico, si terranno dopo Pasqua nella chiesa del Cristo Re, la parrocchia che lo ha visto crescere fino a vedergli spiccare il volo come calciatore, per quasi tutta la carriera in rossonero con cui ha vinto praticamente tutto.

Per l’esattezza i funerali si terranno martedì mattina alle 11, ma già domani, lunedì di Pasquetta, alle 19 sarà recitato un rosario. Saranno tanti i pesaresi che si stringeranno attorno alla famiglia: la mamma dell’ex milanista, Paola Valentini, era figlia di Alterino, storico dipendente comunale scomparso a 103 anni nel 2015, ed era sposata con ‘Piccio’, ex dirigente sportivo dell’Adriatico, che fu anche la prima società di Massimo.

Non è un periodo facile questo per Ambrosini, dopo la scoperta del diabete di tipo 1 per il figlio Alessandro, di due anni e mezzo. L’ex centrocampista ha annunciato il suo impegno per la ricerca medica e dieci giorni fa, col figlio maggiore Federico, ha partecipato a Milano alla staffetta della solidarietà per dare un contributo alla ricerca tramite la maratona Born tu Run che è stata organizzata a favore della Fondazione Italiana Diabete.