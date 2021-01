Mascherina abbassata al supermercato a Fabriano

Scoppia la rissa con botte e pugni tra un cassiere e un cliente di un supermercato a Fabriano (Ancona). L’acquirente non indossava correttamente la mascherina, l’addetto dell’esercizio commerciale lo ha ripreso ed è nata una zuffa, che ha portato i due in ospedale. Solo grazie al pronto intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza, i due uomini, italiani entrambi sulla quarantina, sono stati divisi. Cassiere e cliente del supermercato stati curati al pronto soccorso dell’ospedale “Engles Profili” per traumi e contusioni. Prognosi di 30 giorni per l’addetto del negozio. La polizia indaga per ricostruire esattamente la dinamica e per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

