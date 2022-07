Marmolada, trovati altri corpi: le vittime accertate salgono a 9

Sale a 9 il bilancio delle vittime accertate della tragedia della Marmolada. I corpi di due alpinisti in precedenza dispersi sono stati trovati oggi dagli uomini della protezione civile e del soccorso alpino, con l’ausilio di un drone.

Scendono così a tre i dispersi della strage di domenica scorsa, causata dal distacco di parte del ghiacciaio più grande delle Dolomiti. Sette invece i feriti, 4 dei quali ricoverati a Trento e tre in Veneto. Tra le 9 vittime accertate, sono finora stati riconosciuti i corpi di 4 persone mentre 5 non sono ancora stati identificati. I due corpi recuperati oggi, dovrebbero appartenere a una delle due coppie venete che risultavano disperse. Gli due potrebbero essere di cittadini della Repubblica Ceca dispersi mentre uno è ancora senza nome.

Nel corso delle operazioni di recupero di oggi, sarebbero stati ritrovati anche i resti di una donna, ma non è ancora chiaro se appartengano a una vittima già accertata o a una delle persone disperse. I corpi dei tre potrebbero appartenere a un gruppo di alpinisti che facevano parte della stessa cordata, secondo una delle ipotesi dei soccorritori.

I carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche (Ris) hanno raccolto il Dna dai resti delle vittime per procedere all’identificazione “nel tempo più rapido possibile”, secondo quanto dichiarato ieri dal comandante Giampietro Lago durante una conferenza stampa.

Anche il procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi, ha detto che le indagini sulla tragedia saranno svolte “nel più breve tempo possibile”. “La prevedibilità dell’evento è esclusa, non c’è”, ha detto ieri Raimondi. “Sicuramente non vogliamo nessun agnello sacrificale in pasto all’opinione pubblica, non è nel nostro stile”.