Marito e moglie si separano, ma a pagarne le conseguenze è soprattutto il loro povero cane, che finisce in una discarica. Accade a Vittoria, un piccolo comune della provincia di Ragusa in Sicilia. Una triste storia raccontata dall’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali). “Febbre alta, emocromo sballato, forte anemia e un’infestazione incredibile di zecche: sono le sue condizioni. Accucciato su una distesa di rifiuti, si muoveva a malapena”, hanno raccontato i volontari dell’associazione su Facebook.

Piero, questo il nome dell’animale, sarebbe affetto anche da leishmaniosi ed ehrlichia. Le sue condizioni restano gravi. Dopo il ritrovamento, si sono dati da fare anche le volontarie dell’associazione Anpana. “Nessuno si è degnato di soccorrerlo, se non la cittadina che, dopo aver chiamato invano i Vigili, ha allertato il delegato di sezione. Nei giorni seguenti al recupero si è scoperto che Pietro un proprietario ce l’aveva, ma per incomprensioni tra marito e moglie era stato abbandonato, e incapace di sopravvivere in strada, si stava lasciando andare. Ora ricoverato presso uno stallo individuato grazie al supporto dell’Anpana locale, sta seguendo delle terapie per tornare in forze. Le cure, però, non saranno brevi”, denuncia ancora l’associazione.