Mario Paciolla, chiesta l’archiviazione dell’indagine per omicidio: per la Procura si è suicidato

Mario Paciolla, cooperante napoletano di 33 anni trovato morto dentro casa in Colombia il 25 luglio del 2020, si sarebbe suicidato: questo almeno secondo la procura di Roma, che ha chiesto l’archiviazione del fascicolo di indagine per omicidio aperto contro ignoti dopo il ritrovamento del corpo, trovato impiccato a un lenzuolo. Dagli accertamenti svolti in questi anni dagli inquirenti non sarebbero emersi indizi compatibili con un omicidio, perciò l’ipotesi più accreditata resta quella che l’uomo si sia tolto la vita. Paciolla era collaboratore delle Nazioni Unite e lavorava a un progetto di pacificazione interna tra il governo locale e gli ex ribelli delle Farc.

Per le autorità di Bogotà si tratta di un suicidio, ma una seconda autopsia fatta in Italia ha fatto emergere alcuni particolari che sono stati oggetto di un approfondimento: alcune ferite riscontrate sul corpo del cooperante si riteneva potessero essere state inflitte quando l’uomo era in uno stato agonizzante, oppure dopo il decesso. Altri fattori che hanno fatto sospettare che si potesse trattare di omicidio sono le testimonianze di amici e familiari di Paciolla.

La sua ex compagna aveva dichiarato che pochi giorni prima di morire l’uomo era particolarmente spaventato, aveva fretta di tornare in Italia: sentiva di essere osservato da alcuni colleghi delle Nazioni Unite con i quali condivideva un lavoro su un dossier circa un bombardamento dell’esercito colombiano: un documento scottante che ha addirittura portato alle dimissioni del ministro della Giustizia in Colombia. Dai genitori invece la denuncia che la procedura di pulizia dell’appartamento dopo il ritrovamento del corpo sia avvenuta in circostanze sospette. In ultimo, il mistero di alcuni effetti personali di Paciolla mai ritrovati.