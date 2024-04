Marco Luis (“il bodybuilder più pompato di sempre”) è morto a 46 anni per cause ignote

Lo chiamavano il “mostro” per quanto facesse impressione la sua muscolatura massiccia. Marco Cesar Aguiar Luis è morto a Colonia (in Germania a 46 anni) per cause ancora da chiarire, la conferma è arrivata dalla moglie che adesso dovrà sbrigare formalità burocratiche per riportarlo in patria e celebrare i funerali.

“Era nel suo paradiso, Marco ha sempre fatto quel che amava. Era una persona umile e non ha mai fatto del male a nessuno”, le parole della donna riportate da Fanpage.

Il “più pompato di sempre”, così amava definirsi il bodybuilder, coach, motivatore online e influencer, aveva fatto della community la sua palestra aperta sul mondo e vantava su un seguito discreto di affezionati e appassionati su Instagram.

Nessuna notizia è circolata sulle cause della morte. In merito la moglie ha chiesto massimo riserbo. “Ringrazio tutti per i messaggi d’affetto e di incoraggiamento. Chiedo comprensione in questo momento difficile e, per cortesia, rispetto”.