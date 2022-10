Marcia su Roma: corteo verso cripta, intonano Faccetta nera | VIDEO

Marcia su Roma: corteo verso cripta, intonano Faccetta nera

È partito in silenzio il corteo a Predappio dei nostalgici, un migliaio di persone dirette verso il cimitero di San Cassiano dove è sepolto nella cripta di famiglia Benito Mussolini, nel giorno in cui si commemora il centenario della Marcia su Roma (in realtà il 28 ottobre). Durante il concentramento, prima della partenza, qualcuno dei manifestanti ha teso il braccio per fare il saluto romano. A un certo punto il gruppo ha intonato “Faccetta nera”.

La bandiera della Germania e quella italiana in un profluvio di fasci littori e immagini del Duce. Le camicie nere a Predappio celebrano così il 100esimo anniversario della Marcia su Roma, tra canti fascisti e labari della Repubblica Sociale Italiana. #matrice pic.twitter.com/8pVeIbMXma — Alekos Prete (@AlekosPrete) October 30, 2022