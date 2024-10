È morto Marcello Mutti, capitano d’industria della storica azienda conserviera nel settore del pomodoro

È morto Marcello Mutti, capitano d’industria dell’azienda conserviera

È morto all’età di 83 anni Marcello Mutti, capitano d’industria della storica azienda conserviera nel settore del pomodoro.

“L’eredità che ci lascia è quella di vedere l’azienda come un valore, basato sull’importanza della progettualità e della costruzione. Un’azienda in cui l’attenzione e il rispetto verso la persona devono essere prioritari. Mio padre era un uomo schivo ma di grandissimo cuore, che aveva innata la cultura del dono. Amava molto la natura e quando la vedeva ‘calpestata’ ne soffriva tanto. Amava la natura e i suoi grandi spazi, quelli della pianura e quelli dell’Africa, in cui lo sguardo si perde nell’infinito. Era molto legato a Parma, ma alla città ha sempre preferito gli orizzonti di Piazza. Adorava la famiglia: mia mamma Angelita, che lo ha accudito con tanta cura, e mia figlia Costanza” ha dichiarato il figlio Francesco, attuale amministratore delegato dell’azienda.

Nato il 25 dicembre 1940, Marcello Mutti è stato un imprenditore all’avanguardia: fu sua, infatti, l’idea di adottare il vetro come metodo di conservazione del pomodoro, allestendo una linea interamente dedicata alla passata.