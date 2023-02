Mantova, 13enne aggredita da due coetanee con un paio di forbici: è ricoverata in gravi condizioni in ospedale

Aggredita a 13 anni da due coetanee a colpi di forbici: una giovanissima ragazza di Castelbelforte, in provincia di Mantova, è ricoverata in gravi condizioni all’Ospedale Borgo Trento di Verona, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’agguato – secondo i carabinieri – è avvenuto nei pressi di un giardino pubblico. La vittima era vigile e cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi.

E’ stata attirata con una scusa, tenuta ferma da una delle due responsabili dell’aggressione mentre l’altra l’ha colpita con pugni al volto e poi con un paio di forbici all’altezza dell’addome. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe riportato diverse ferite.

La Procura dei minori indaga sul movente, al momento ignoto. Le coetanee sono state individuate, sono in corso i colloqui con i genitori. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

(articolo in aggiornamento)