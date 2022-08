Mangiano, non pagano il conto e i gestori si sfogano sui social. Due casi in pochi giorni a Martina Franca

Mentre sul palco di un locale all’aperto a Martina Franca, in provincia di Taranto, si esibiva il comico Dino Paradiso, una famiglia dopo aver mangiato e bevuto si è alzata ed è andata via, senza pagare il conto. Il gestore del locale ha, quindi, deciso di sfogarsi sul suo profilo social: “È imbarazzante e schifoso che nel 2022 avvengano ancora situazioni come questa – ha scritto – come sapete, mi impegno al massimo ogni giorno per soddisfare ogni palato, con molta criticità e rispetto verso il mio stesso lavoro”. E ha aggiunto: “Ieri, un tavolo, dopo aver mangiato, bevuto e goduto di un’aria fresca che Martina offre, ha deciso di alzarsi e andar via senza pagare il conto, credendo di fare i furbi. Il locale è circondato di telecamere, abbiamo visto i volti e voglio pensare sia stata solo una dimenticanza. 38 euro signori, solo 38 euro. Non voglio scuse, ma semplicemente buon senso e rispetto verso chi cerca di dare il massimo e soprattutto vi riempie lo stomaco”. Il gestore ha concluso il post specificando cosa non ha pagato la famiglia: “cinque panzerotti, cinque pizze e bevande varie”.

A Martina Franca questo è il secondo episodio che capita nel giro di pochi giorni. Anche nel primo caso il gestore di una braceria aveva deciso di pubblicare un post sui social poi cancellato. A essere protagonista un gruppo composto da due uomini e tre donne.