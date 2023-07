Tragedia a Manfredonia, in provincia di Foggia, dove due fratellini rumeni di 6 e 7 anni sono morti dopo essere caduti in un vascone per l’irrigazione di terreni in un’azienda agricola pugliese. Le loro ciabattine sono state trovate sul bordo della vasca. I bimbi si erano allontanati ieri pomeriggio dalla loro abitazione nei pressi di contrada Fonterosa sulla strada che da Manfredonia conduce a Zapponeta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sommozzatori, che hanno recuperato i corpi senza vita dei piccoli.

I genitori, che stavano riposando quando i due si sono allontanati, avevano subito lanciato l’allarme, ma purtroppo per i piccoli non c’è stato nulla da fare. Sono stati proprio loro a ritrovare le ciabattine dei figli sul bordo della vasca. Le vittime sono cadute in un vascone di 40 metri per 40 e con una profondità di circa 3 metri. La zona è scarsamente illuminata e sul posto i soccorritori hanno utilizzato le fotocellule.

“Un intervento drammatico”: così i Vigili del fuoco hanno descritto le operazioni che la notte scorsa hanno portato al ritrovamento dei cadaveri dei due fratelli. In corso indagini per accertare la dinamica del drammatico incidente.