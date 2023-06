“Correte, non respira”: così la madre ha trovato Stella, la bimba dimenticata in auto dal papà

Così la madre ha trovato Stella, la bimba dimenticata in auto dal papà

È stata la mamma di Stella a ritrovare la figlia di 14 mesi morta in auto dopo essere stata dimenticata in auto dal papà che avrebbe dovuto accompagnarla all’asilo nido.

“Correte, correte, c’è una bambina che non respira. I finestrini sono chiusi, se la sono dimenticata” sono le urla riecheggiate nel parcheggio della Cecchignola, periferia a sud di Roma, intorno alle 15 di mercoledì 7 giugno.

L’agghiacciante scoperta è stata fatta quando la mamma della piccola, un’insegnante, si è recata all’asilo Luinetti, il nido per i dipendenti del ministero della Difesa, per riprendere la figlia.

Qui, ha scoperto che la piccola in realtà non era mai andata al nido. Pochi attimi per scoprire quello che era successo. La donna, infatti, ha notato l’auto del marito parcheggiata nei pressi dell’asilo, si è avvicinata e ha visto la figlia all’interno dell’abitacolo.

“Che cosa hai fatto?” avrebbe gridato la donna al telefono al marito mentre un militare in servizio all’ingresso del parcheggio ha sfondato il vetro posteriore della macchina e tentato di rianimare la piccola per la quale purtroppo non c’era più nulla da fare.