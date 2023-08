Avrebbe minacciato di uccidere il figlio di due anni, mandando un messaggio al marito, che si trovava fuori casa. L’uomo, appena lo ha letto, ha chiamato il 112: i carabinieri hanno individuato l’appartamento e hanno tratto in salvo il piccolo. La vicenda è avvenuta questa mattina a Salerno.

Il padre del bimbo, molto preoccupato, ha allertato i militari raccontando di avere appena ricevuto dalla moglie il messaggio dal contenuto inquietante. I carabinieri si sono quindi immediatamente recati all’abitazione. Al loro arrivo, per fortuna, il piccolo era incolume; dopo una visita di controllo, con cui sono state verificate le sue buone condizioni di salute, è stato affidato ad una struttura protetta.

La donna è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Il marito è stato ascoltato dai carabinieri; dalle prime informazioni trapelate sembrerebbe che la coppia fosse in via di separazione.