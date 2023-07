Maltempo a Milano e in Lombardia: morta 16enne per un albero caduto in un campo scout

Maltempo a Milano e in Lombardia: le ultime notizie di oggi in diretta

MALTEMPO LOMBARDIA ULTIME NOTIZIE – Un temporale violentissimo ha colpito la scorsa notte Milano e gran parte della Lombardia. In tutta la regione si segnalano danni causati dalla grandine e dalla caduta di alberi. “Diversi punti della città e alcuni depositi sono senza corrente, mentre alberi caduti e detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee”, ha dichiarato l’Azienda trasporti milanesi, spiegando che il nubifragio ha causato “gravi danni anche alla nostra rete elettrica”.

Ore 10.20 – Meloni, solidarietà alla famiglia della ragazza morta – “Voglio portare la totale solidarietà alla famiglia della ragazza” morta per il crollo di un albero in Lombardia. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Rtl 102.5, estendendo quindi il sentimento di vicinanza anche “alle popolazioni colpite”. “Il grande tema”, ha aggiunto, “è la messa in sicurezza del territorio che richiede grandi risorse che, spesso, non portano consenso immediato perchè quando eviti una tragedia non si viene a sapere”.

Meloni, per inquadrare la situazione di estrema emergenza e imprevedibilità, ha quindi osservato: “Quando sono andata al G7 del Giappone, sono partita nominando un commissario alla siccità e sono tornata ho dovuto nominare un commissario all’alluvione…”.

Ore 10.10 – Milano, gravi danni alla rete elettrica di Atm: mezzi in ritardo – Il nubifragio della scorsa notte ha causato gravi danni anche alla nostra rete elettrica”, ha dichiarato l’Azienda trasporti milanesi (Atm), spiegando che “diversi punti della città e alcuni depositi sono senza corrente, mentre alberi caduti e detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee”.

“Il servizio di tram, filobus e autobus ha forti ritardi”, ha aggiunto Atm mentre “il servizio tram è al momento molto ridotto”. “Tutte le metropolitane sono aperte e in normale servizio” e vi è solo lungo la Linea 1 un salto di fermata a Inganni per una strada allagata.

Ore 10.00 – Brescia, 16enne morta per un albero caduto in un campo scout – Una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata colpita da un albero in un campo scout a Corteno Golgi, in Val Camonica, provincia di Brescia. La giovane stava dormendo in tenda quando è stata travolta dall’albero, caduto a causa del forte maltempo. Sempre nel bresciano, in Val Dorizzo, un altro campo scout è stato evacuato dai vigili del fuoco.