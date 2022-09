Trombe d’aria, allagamenti, grandine: il maltempo colpisce il centro-Nord Italia

Un intenso fronte temporalesco è in transito sulle nostre regioni centro-settentrionali e ha già provocato diversi problemi e situazioni estreme. Piogge e grandinate hanno colpito la Lombardia, causando danni e allagamenti in provincia di Como e a Bergamo. Sul Lago di Garda, lato Verona, si è abbattuta – insieme alla fitta pioggia mista a grandine – anche una tromba d’aria, senza però causare ingenti danni. Scendendo verso la Toscana, in provincia di Livorno nella notte sono stati registrati 118 millimetri di acqua piovana all’ora. Le precipitazioni hanno reso necessari vari interventi dei Vigili del Fuoco. Disagi anche a Perugia e a Civitavecchia.

A Lecco invece la grandine ha ricoperto di un coltre bianca alcune strade.

#Maltempo, nella notte effettuati più di 50 interventi tra le province di #Como e #Lecco (foto): per le forti piogge e grandinate numerosi i prosciugamenti nei centri abitati e i soccorsi ad autisti in difficoltà [#8settembre 8:30] pic.twitter.com/LuFsXp8Pq4 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 8, 2022

I vigili del fuoco sono stati messi in allerta durante la notte a Livorno per un temporale ininterrotto con scrosci violenti e fulmini. Anche a Como le piogge hanno causato colate di fanghi e cadute di alberi, sono state mobilizzate autopompe. Nel Bergamasco il fiume Serio ha sorpreso due operai al lavoro, rimasti intrappolati su un’isola da una piena improvvisa. Sono stati soccorsi con l’aiuto di un elicottero dei vigili del fuoco.

Italia travolta dal maltempo: tornado a Civitavecchia e sul Lago di Garda, Livorno in emergenza https://t.co/obKVvj4v0i pic.twitter.com/o7IimhR3HM — Rebecca Landi (@rebeccalandi88) September 8, 2022

Questi eventi anomali sono dovuti alle masse di nuvole causate da un’area di bassa pressione centrata sull’Europa nord-occidentale e in lento movimento verso est.