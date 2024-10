Maltempo in Italia, allerta rossa in Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia. Un morto nel Bolognese

Maltempo in Italia, allerta rossa in Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia

Tutta l’Italia è stata travolta da una forte ondata di maltempo. Situazione critica in Emilia Romagna: dopo le precipitazioni delle ultime ore, a Bagnacavallo, nel ravennate, è stata disposta l’evacuazione totale delle zone già colpite dalle precedenti ondate di maltempo. A Cesenatico in poche ore sono caduti 70 millimetri di pioggia che hanno messo in crisi parte della rete fognaria e i sottopassi. Sospesa la circolazione ferroviaria.

L’isola di Stromboli è stata investita da un fiume di acqua e fango che ha invaso le stradine: è intervenuta la Protezione civile. Piogge intense in Veneto e nelle Marche dove ha provocato allagamenti e disagi soprattutto nella zona costiera tra Senigallia e Ancona.

Per la giornata di oggi è stata diramata allerta arancione su Calabria meridionale e ionica, su buona parte dell’Emilia-Romagna, su ampi settori di Veneto e Basilicata e sui settori sud orientali della Lombardia. In altre tredici regioni l’allerta sarà gialla. Ma vediamo insieme tutte le notizie in diretta.

DIRETTA

Ore 9,50 – Stop circolazione treni fra Casalecchio-Sasso Marconi – La forte ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Emilia Romagna sta provocando forti disagi anche alla circolazione ferroviaria. La circolazione, informa Trenitalia, è ancora sospesa tra Casalecchio Garibaldi e Sasso Marconi per l’allagamento della sede ferroviaria. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Sono attive corse con bus tra Casalecchio Garibaldi e Marzabotto. La circolazione è sospesa anche tra Rimini e Cesenatico. Sulla rete Alta Velocità, la circolazione si svolge regolarmente: eventuali ritardi registrati si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti.

Ore 9,34 – Tracima il torrente Crostolo, evacuazioni nel Reggiano – L’emergenza maltempo investe anche la provincia di Reggio Emilia: il torrente Crostolo, affluente del Po, è tracimato nel comune di Cadelbosco di Sopra dove il sindaco Marino Zani ha firmato un’ordinanza di evacuazione per i cittadini di diverse zone sottolineando il “pericolo imminente”. Tracimato anche il Canalazzo nel Comune di Gualtieri, dove pure sono state disposte evacuazioni.

Ore 9,20 – Allagamenti a Modena est, acqua invade strade e case – Allagamenti di strade, case, garage e locali interrati nella zona di Modena est: nella notte sono esondati diversi fossi e torrenti nel quartiere musicisti e in zona Paganine. Molti tombini sono ‘saltati’ a causa della pressione dell’acqua che poi ha raggiunto le abitazioni e ha reso impraticabili molte strade. Nella provincia è esondato il rio Merdone a Savignano, problemi anche in diverse frazioni di Castelfranco Emilia. A Montale Rangone è esondato il torrente Tegagna, stessa situazione per il Nizzola a Cavidole.

Ore 8,20 – Recuperato il corpo senza vita di una persona – I vigili del fuoco hanno individuato il corpo senza vita di una persona che risultava dispersa a causa del maltempo a Botteghino di Zocca, frazione di Pianoro, nel Bolognese. In corso le operazioni di recupero.

Ore 8,00 – Acqua travolge due fratelli a Pianoro, uno disperso – Due fratelli a bordo di un’auto sono stati travolti da un’ondata di piena a Pianoro, in via Caurinzano. Uno dei due giovani è riuscito a mettersi in salvo ma non ha potuto soccorrere il fratello ventenne che ora risulterebbe disperso. Ricerche in corso.

Ore 7,00 – L’alluvione tocca Modena, Ravenna, Reggio e Piacenza – L’esondazione dei fiumi in Emilia-Romagna è proseguita nel corso della notte con l’alluvione che si è estesa dall’area metropolitana di Bologna, interessando Ravenna, Modena, Reggio e viaggiando verso Piacenza. Lo ha detto la presidente facente funzione della Regione, Irene Priolo, invitando i residenti a seguire alla lettera le indicazioni dei sindaci.

“Abbiamo avuto diverse criticità nell’area metropolitana di Bologna, anche perchè ci erano stati forniti modelli diversi di evoluzione della perturbazione rispetto a quella effettiva. Prima la maggior parte delle criticità si sono concentrate su Bologna, poi a esondare sono stati quasi tutti gli affluenti a destra e a sinistra del Reno. Quasi tutti i corsi d’acqua hanno superato soglia 3, peggio ancora del maggio 2023”. A Casalecchio di Reno centinaia di persone che assistevano a un concerto di Umberto Tozzi alla Unipol arena sono rimaste bloccate.

“Stiamo intervenendo con la protezione civile d’intesa con i sindaci e insieme ai vigili del fuoco in coordinamento con la Prefettura di Bologna, specie per quanto riguarda le evacuazioni ai piani alti”, ha aggiunto Priolo, “e seguiamo la situazione delle strade dove è impossibile circolare”.

Nella notte è stata segnalata la rottura dell’argine del Quaderna nel comune di Medicina e del Sillaro verso Ravenna, mentre il livello del Senio a Tebano è stabile. E’ stato segnalato anche un guasto tecnico del sito dell’Arpae (l’Agenzia per la protezione ambientale dell’Emilia) che ha impedito di fotografare la quota dei fiumi.

“Teniamo monitorata la situazione con personale sui punti di osservazione a Tebano e lungo il Senio e non sono evidenziate ulteriori criticità. Invitiamo tutti alla massima prudenza e ricordiamo di non avvicinarsi ai corsi d’acqua”, avverte Emilia Romagna meteo.

“Non uscite di casa, restate al sicuro, molte strade sono impraticabili” è l’appello dei sindaci che Priolo ha reiterato.

Questo l’ultimo bollettino di Emilia Roimagna meteo, che evidenzia ulteriori criticità sull’Appennino: Valle dell’Idice chiusa; SP 21 “Valle del Sillaro” tutta chiusa, SP 26 “Valle del Lavino” chiusa a Zola Predosa; SP 36 “Val di Zena”, tutta chiusa; SP 88 “A1-Valsamoggia” chiusa alla rotatoria con la SS 569; SP 325 “Val di Setta e di Bisenzio” chiusa tra Vado e Rioveggio; Fondo Valle Savena chiusa dopo incrocio via Orioli verso Pianoro, Futa chiusa aperta solo ai residenti e mezzi di soccorso, A Loiano chiusa via Scascoli, Sp59 chiusa da Bibulano alla fondovalle.