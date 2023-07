Malori e svenimenti sul volo per Malpensa, “dieci ore di ritardo, chiusi in aereo con 42 gradi”

Diverse ore di ritardo, disagi e soprattutto malori. È stato un viaggio da incubo quello di chi ieri, mercoledì 19 luglio, doveva partire da Malaga e atterrare a Milano Malpensa con il volo Ryanair delle 10.10 del mattino: a bordo tanti spagnoli diretti in Italia, ma anche tanti italiani che erano stati in Spagna per le ferie. Il volo è partito con 12 ore di ritardo, alle 22.20, ed è atterrato dopo la mezzanotte a Malpensa: ma in questo caso il disagio più grande non ha coinvolto soltanto l’orario di partenza, ma molto altro.

Più di qualche passeggero che era a bordo lo ha raccontato sui social: qualcuno su Facebook, qualcun altro su Twitter. Ma soprattutto su TikTok, dove un influencer da oltre un milione di followers, Marco Ferrero, ha postato quello che stava succedendo con scene quasi apocalittiche: “Il peggior volo della mia vita», scrive @iconize, con tanto di immagini di passeggeri grondanti di sudore, donne che accusavano malori e ragazze che per prendere aria usavano un ventaglio. «Siamo stati tre ore chiusi dentro l’aereo, senza aria condizionata e con 42 gradi fuori, ci hanno fatto scendere dopo che la gente è stata male, qualcuno è svenuto, alcuni hanno avuto attacchi di panico, è arrivata anche l’ambulanza – racconta nel video – non ho mai visto niente del genere”.

L’associazione Codici invita i passeggeri a segnalare eventuali disagi con il volo, come ritardi, mancata assistenza, disservizi e situazioni limite, come le ore trascorse a bordo senza aria condizionata da chi si trovava sul volo Ryanair diretto da Malaga a Milano Malpensa. È possibile contattare l’associazione Codici al numero 065571996 oppure all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.