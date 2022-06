Malore alla guida, nipote 16enne prende il volante ed evita un incidente

Mentre era alla guida della sua auto, un 47enne ha avuto un malore. A salvargli la vita ed evitare pericolosi incidenti ci ha pensato il nipote di 16 anni, che ha preso in mano il volante ed è riuscito a fermare la macchina. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale Maggio di Crema e versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto i rilievi di rito.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio è avvenuto il 16 giugno. Il 47enne avrebbe avuto il malore lungo via Soncino in zona Casaletto di Sopra, in provincia di Cremona: probabilmente è stato colpito da un infarto. Per fortuna, d’istinto, il 16enne che era al suo fianco, capendo che lo zio stava male, ha afferrato il volante, si è fermato e poi ha chiamato i soccorsi.

Tanto sangue freddo che si è rivelato fondamentale e salvifico. Sul posto sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un’automedica e un’ambulanza della croce rossa di Treviglio. È stato fatto alzare in volo anche un elicottero da Bergamo. I sanitari hanno ricoverato l’uomo in codice rosso. Le sue condizioni restano gravi. Il 16enne invece non ha riportato ferite.