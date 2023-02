Maestra lascia l’eredità al suo ex alunno: “Non credevo che l’avrebbe fatto”

Maria Pettirossi, ex insegnante delle elementari, è morta lo scorso ottobre a 92 anni e ha lasciato parte della sua eredità ad Andrea Arrighetti. Lo aveva conosciuto nel 1976 alla scuola “Fratti” di Sesto Fiorentino. Era uno dei suoi alunni, con cui è rimasta in contatto per diversi anni, fino alla morte.

Finita la scuola infatti il loro legame si è rafforzato. I due hanno continuato a frequentarsi, tanto che l’ex allievo l’ha invitata pure al suo matrimonio. “È sempre stato un bel rapporto. I professori me li sono scordati tutti. Lei no, la vedevo un po’ come una seconda mamma. Ma non avrei pensato che mi lasciasse l’eredità”, ha raccontato a La Nazione Arrighetti.

La ex maestra glielo aveva paventato un paio di volte, ma lui aveva sempre pensato che scherzasse o che comunque alla fine non l’avrebbe fatto. Al suo funerale, al quale l’alunno non è mancato, la badante gli ha detto che si sarebbero rivisti presto. Così ha capito che era tutto vero. Successivamente è arrivata la telefonata di una banca: “La signora Maria Pettirossi le ha lasciato la sua polizza vita”. L’ultimo inaspettato regalo.