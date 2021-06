Muore di tumore a 47 anni, sull’epigrafe fa scrivere l’Iban della figlia: “Deve proseguire gli studi”

Sapeva che stava per morire ed era preoccupata per il futuro della figlia. Così ha lasciato disposizioni affinché la sua epigrafe invitasse a fare un’offerta in favore della ragazza. Una storia commovente quella che arriva da Carmignano di Brenta, in provincia di Padova.

Lisa Campagnolo, 47 anni, è morta di tumore nei giorni scorsi. E sulla sua epigrafe, che ne annuncia i funerali, è scritto, come voleva lei: “Il tuo fiore sia un’offerta da devolvere a sostegno della figlia Lisa Campagnolo tramite Iban: IT96E0103062470000001807112 con causale: In memoria di Sonia”.

A raccontare la storia, intervistata da La Repubblica, è la stessa Lisa, 21 anni. La giovane è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza all’Università di Padova. La ragazza non può contare sul sostegno del padre: “Ci ha abbandonato quando io avevo un anno e ha collaborato poco alle spese per la mia crescita. Io e mamma ci siamo sempre arrangiate, avevamo solo i nonni che ci davano una mano”, racconta.

Lisa ricorda quanto sua madre fosse orgogliosa di lei. “Mi diceva che il suo grande desiderio era che io avessi un futuro migliore del suo. Così quando ho preso il diploma in ragioneria mi ha convinto a continuare. E dopo un anno a Scienze politiche mi sono iscritta a Giurisprudenza”.

“Al momento non lavoro ma devo trovare qualcosa da fare per pagarmi gli studi”, dice la ragazza. Nonostante le difficoltà, Lisa è però determinata a laurearsi proprio per realizzare il sogno di sua madre.

E un aiuto indiretto potrebbe arrivare proprio da Sonia. Che, prima di morire, ha chiesto di far scrivere sulla sua epigrafe quel messaggio: niente fiori ma un aiuto per gli studi della figlia. L’ultimo regalo di una madre.