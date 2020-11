“Ai miei piedi ciò che mi restituiscono di mia madre…”. A pubblicare queste parole, insieme alla foto del sacco che le era stato appena consegnato dal personale sanitario del Policlinico San Donato con gli effetti personali della madre Mafalda, morta di Covid in ospedale, è stata la giornalista milanese Moira Perruso, con un post condiviso e commentato centinaia di volte in poche ore.

Il piccolo sacchetto di plastica rosso conteneva gli abiti che sua madre indossava al momento del ricovero. “Non posso nemmeno buttarmi a capofitto su quegli abiti per sentire ancora una volta il suo odore, sono infetti”, scrive la giornalista, che conclude: “Per chi nega, per chi specula, per chi non ha protetto: che possiate sentire anche voi il rumore del cuore in frantumi”.

La giornalista ha lanciato un appello ai negazionisti con un’intervista su Repubblica. “Avevo una famiglia bellissima che ora di fatto non esiste più, perché anche chi di noi ne uscirà non sarà la stessa persona di prima”, racconta la giornalista. “La nostra sofferenza secondo i negazionisti sarebbe inventata? Come possono negare che le vite di tutti noi siano cambiate per sempre?”.

Leggi anche: 1. “Il Covid era in Italia già a settembre 2019”: la scoperta dell’istituto tumori di Milano / 2. Sanità Calabria, Gino Strada: “Contatti con il Governo. Disponibile, ma chiedo garanzie” / 3. Esclusivo TPI – Calabria, la denuncia dell’ex primario: “Abbiamo un laboratorio per processare i tamponi, ma nessuno ci risponde”

4. Come sarà distribuito il vaccino anti-Covid in Italia? La bozza del piano del Ministero / 5. Sapevate che chi gioca a golf può muoversi liberamente in Italia nonostante il lockdown? / 6. Sassoli: “L’Europa deve cancellare i debiti contratti per il Covid. Il Mes? Così non lo prenderà nessuno”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI